〈南部〉颱風天鴿來襲 台南市52抽水站備戰

2017-08-22

〔記者洪瑞琴、王涵平、王俊忠、蔡文居／台南報導〕因應天鴿颱風來襲，南市水利局加強防汛整備，施工中排水工程加強防護，市長賴清德呼籲市民不要輕忽，與政府攜手合作，將傷害降至最低。

賴清德籲各單位做好防颱準備

賴清德表示，市府應變中心在中央氣象局發布陸上颱風警報的第一時間二級開設，每個颱風市府都嚴陣以待，做好防颱應變工作。除了每一年持續性的治水工程以外，每年在五月一日雨季來臨之前，都會做好側溝清淤，每年大概會清二、三千公里，由政風室督軍，水利局也會做好雨水下水道開孔檢查，看看下水道有沒有被雜物阻塞，避免短時強降雨的水宣洩不及淹到民宅。

他表示，每個區公所也都已經整理好沙包，總共有十萬個以上，提供給有需求民眾，這次颱風看起來主要集中在南部，市府會戒慎恐懼因應。

300台移動式抽水機 檢查操作

水利局表示，依據氣象預報今、明兩天會出現豪大雨情形，已對五十二個抽水站作全面檢查，試運轉確認機組正常，對已預佈在各低窪地區三百台移動式抽水機會同負責操作的各區公所檢查操作，同時通知各單位對所轄滯洪池預先排空池內蓄水。

針對目前施工中的工程，水利局表示，要求做好防汛整備，如三爺溪萬代橋至鯽潭橋治理工程河道施工便道已清除完成，施工缺口已用太空包封閉；高公局於萬代橋旁施工構台已清除完畢；虎頭溪帝溪橋上游瓶頸段目前河道已先行清除打開，還未施作護岸部分，已利用鋼板樁及太空包加高保護；海尾寮橋改建工程已改架設施工鋼構台，挖除原來使用之土堤施工台，大幅減少阻水斷面；鹽水區鹽水排水舊營橋下游整治工程，其河道中之施工材料及機具已要求吊離保持淨空，兩岸並用臨時土堤、鋼板樁或太空包堆疊來保護附近聚落。

預計今天下午到深夜風力最大

南區氣象中心表示，預計台南風力大約在今天白天之後開始增強，今天下午到深夜風力最大，尤其沿海地區風力較大；另外，因為颱風逐漸靠近，沿海地區會有長浪發生機會，請避免前往海邊活動。