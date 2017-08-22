〈南部〉全國技能賽 中山工商奪雙金

2017-08-22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商參加第四十七屆全國技能競賽，在中餐烹飪和麵包製作，分別囊括前三名和前四名，改寫技能競賽開辦以來中餐烹飪五連霸新猷。

全國技能競賽是國內最高級別技能比賽，廿一歲以下學界、業者均能參賽，今年有六百九十四位選手報名。中山工商暌違八年後再次擁抱雙金，董事長陳國清、校長林昭億昨慰勉參賽師生，並頒發指導老師獎金共五十二萬元。

陳國清說，麵包製作的指導老師有黃宏仁、簡裕明及郭訓羽，其中黃宏仁曾拿下一百零三年全國職場達人盃技能競賽金牌，他們聯手指導謝協益、彭筠堤、吳力文、陳孟權，一舉包辦前四名。

中餐烹飪教師萬家駒來頭也不小，曾獲「全世界中國菜廚技大賽」魯菜銀牌，梁育銓和簡正佳剛摘下全國職場達人盃技能競賽蔬食創意料理金牌，中餐團隊由萬家駒、柯立元、梁育銓、簡正佳組成，指導謝和恩、陳炫方和莊寶財，囊括中餐烹飪前三名。中餐烹飪是參賽人數最多，競爭最激烈的項目。

謝和恩憑著技優上高雄餐旅大學，很難想像他國中時是訓導處常客，來到中山工商找到興趣，暑假每天到學校苦練，終於拿下金牌。謝協益在麵包製作南區賽僅拿到第三名，記取失敗，幾個月來苦心鑽研，在「藝術麵包」大加分，他將頂著金牌光環進入高餐大烘焙系。