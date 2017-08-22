〈南部〉鬼門開「你來了」 城隍廟豎燈篙

2017-08-22

掛匾額「你來了」 警惕世人心存正念

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天鬼門開，正值颱風來襲，許多信徒昨提前到廟裡求平安，鳳山城隍廟懸掛匾額「你來了」，警惕世人心存正念；仁武仁心城隍廟舉辦法會，豎立十米高「燈篙」，作為孤魂野鬼休息站，後續將舉辦普度法會，撫慰各界眾生。

鳳山城隍廟有二百多年歷史，供奉城隍爺等，廟前懸掛匾額「你來了」，警惕世人心存正念，正殿懸掛大算盤，公平計算每人功過，中庭大柱題字「快回頭莫去害人」，警語發人省思，深具教化功能。

豎10米高燈篙 當孤魂野鬼休息站

仁武仁心城隍廟昨晚八時舉辦法會，由主委盧基發親自主持，近五十名義工誦經，豎立十米高的「燈篙」，以竹竿懸掛燈籠，為孤魂野鬼招魂，指引到廟裡向城隍爺報到，今天凌晨鬼門打開，孤魂野鬼來去自如。

劉姓女國一生昨因颱風來襲，提前到城隍廟求平安，並說，小學三年級時見到女鬼跟她回家，生病半年不見起色，直到來城隍廟拜拜，身體不適好轉，連女鬼也消失無蹤。

吳小姐過去三年來與丈夫拚命工作業績長紅，她感受城隍爺眷顧努力之人，連大姑罹癌飽受折磨，家人祈求讓她走得安詳，令人驚訝的是城隍爺聖誕當天，大姑是笑著往生，讓家人很感動，直到大姑死後一週，家人夢到她變得年輕漂亮，感謝城隍爺幫忙。

民間對鬼月有許多禁忌，鳳山城隍廟主委楊獻欽表示，對城隍爺及廟方而言，神明在每個人心中，無須爭辯有無鬼神，但也不要鐵齒或迷信，每個人只要心存正念，平時行善止惡，做錯事重新改過，鬼月一點也不可怕，不須自己嚇自己。