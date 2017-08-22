〈南部〉憨兒推中秋禮盒 新口味又環保

2017-08-22

〔記者王秀亭／台東報導〕台東牧心智能發展中心喜憨兒月餅今年嘗試融入在地農產，以紅藜、薑黃、紅烏龍及洛神花，讓傳統口味再現新意，包裝設計也跟上環保潮流，禮盒可以提了就走，省掉紙袋包裝，要在競爭激烈的中秋禮盒市場走出自己的路。

牧心智能發展中心主任許秋霞表示，中秋月餅禮盒是牧心烘焙庇護工場主要收入來源之一，多年來主打低鹽、少油、少糖健康概念，但中秋禮盒選擇越來越多元，從一○三年起，每年的訂單與銷量都減少十％，因此今年力求改變與創新。

烘焙庇護工場從台東的農產品中，選出健康又具特色的紅藜、薑黃、紅烏龍及洛神花，經過兩個月反覆試做，推出多款新口味。

許秋霞說，傳統的蛋黃酥、綠豆凸仍是「基本班底」，另在月餅酥皮、鳳梨酥皮分別融入薑黃、紅烏龍及紅藜，內餡新增酸甜的洛神花餡，廣式月餅除傳統的核桃棗泥口味，再新增加入起司的廣式冰心、及牧心完全自製的黃金餡料，傳統兼具新意，盼給民眾多元的口味選擇。

「創新之外，還要更環保及迎合潮流。」牧心在包裝上稍做改善，許秋霞說，為減少提袋的浪費，今年的禮盒外觀一改傳統設計，禮盒、提袋一體成形，土鳳梨酥的「小農心意」禮盒，更結合牧心「和真縫紉班」學員製作的布提袋，推出限量版，並將所有產品上網，製作網路訂單，開放民眾提前訂購。

牧心的創新開始獲得部分團體青睞，許秋霞說，日前接獲首批訂單，希望今年的銷量可以成長三十％。