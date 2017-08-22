〈南部〉百歲巴蘭英 為台灣紅藜留好種

2017-08-22

為屏東紅藜故事館揭幕

〔記者邱芷柔／屏東報導〕紅藜的營養價值經研究及報導後，價格不斷翻漲，屏東縣政府在禮納里部落打造全國第一座紅藜故事館，守護著台灣紅藜的關鍵人物巴鳳英和縣長潘孟安一起為「屏東紅藜故事館」揭幕。

身分證上年齡為九十六歲的巴鳳英，結婚時才報戶口，實際年齡早已破百歲，是目前三地門鄉青葉部落最高齡的長者，身為部落釀酒師的她，其實不知道紅藜有多少營養價值，只知道紅藜是釀小米酒的引子，所以堅守著父母的囑咐，在沒有人要種紅藜時，仍默默在山間延續台灣紅藜種源。

直到屏科大教授蔡碧仁找上門，從巴鳳英手中取得台灣紅藜原種進行研究，發佈紅藜營養價值報告後，紅藜身價開始飆漲，巴鳳英的孫女張誌紜號召家族返鄉，把家裡十公頃的地通通拿來種紅藜。

遵雙親囑咐 珍惜祖先食物

巴鳳英說，釀小米酒一定要用紅藜，否則就沒辦法釀出好喝的小米酒，她的爸爸媽媽告訴她，這是祖先留下的食物，要珍惜！

張誌紜說，每年祖母還會從收成的紅藜中精挑出下一次要播種種子，因為祖母的堅持，才沒讓部落原生種紅藜消失。

過去脫殼紅藜每台斤約為兩百元，近年紅藜身價則漲了一倍，屏東在霧台、三地門、瑪家、春日、獅子等五個原鄉推展紅藜產業，面積將近一百公頃，年產量約可達二十萬噸。