〈南部〉志航基地噪音補助 厝邊抗議要求勿設限

2017-08-22

〔記者張存薇／台東報導〕空軍志航基地戰鬥機起降訓練發出巨大噪音，影響周邊居民日常生活，兩、三百位台東市富岡、富豐里里民昨天分別前往縣府、志航基地抗議，要求國防部修法，除希望提高噪音管制區補助，補助項目也不要設限、由里民自行決定，空軍七三七聯隊長唐洪安承諾，會在一週內向國防部提出居民訴求報告。

台東市、卑南鄉共有廿七個村里受到志航基地戰機起降影響，其中富岡、富豐里為第三級航空噪音管制區，噪音超過七十五分貝，第二級則有十八個村里、第一級有七個村里。

僅10多年前領到一次

不過國防部自民國八十九年起逐年編列預算、分級補助管制區內居民購置隔音相關設備，居民多用於購置冷氣機，以第三級管制區為例，每戶補助四萬五千元，不過兩里居民、約一千零四十戶僅在十多年前領到一次補助，目前國防部每年約編列兩千一百萬元經費，今年已進行到第二級管制區十個里補助的發放作業。

立委鄭天財、市長張國洲、議員洪宗楷及方賢仁、市代陳銘風昨天都陪同里民陳情，富岡里長曾阿粉、社區發展協會理事長林昭明及富豐里長吳英蘭、社區發展協會理事長宋博芳率里民高喊「抗議不公、水電半價」等訴求。

林昭明說，巨大噪音造成居民耳聾、失眠、躁鬱、幻聽等狀況，兩里里民可能十年後才能領到第二次補助，目前每年編列經費根本不夠支應，希望國防部修法提高至五千萬元，且第三級防制區補助款應為每年總補助款的五十％，補助項目也不應限制、由居民自行運用，並放寬兩里房屋建造樓層等限制。

聯隊長允向國防部報告

環保局長謝清泉接下陳情書並表示，會在九月底前與國防部、志航基地協商。一群人隨後轉往志航基地抗議，聯隊長唐洪安一開始因開防颱會議未出面，在場民眾堅持下，唐洪安最後接下陳情書，並承諾會在一週內向國防部提出報告。