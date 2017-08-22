〈南部〉德記洋行150歲 台南市文化局推4+1古蹟優惠券

2017-08-22

原價250元 優惠價150元

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化局慶祝德記洋行古蹟在安平設行一五○週年，今年首度結合府城四大古蹟售票景點及定情碼頭德陽艦園區，聯合推出「4+1」古蹟Pass優惠券，向打算造訪台南的遊客「招手」放送好康！

即起至年底 一票玩4古蹟1園區

文化局表示，原價二五○元的五館門票，即日起至今年十二月三十一日，售價只要一五○元，非常划算，遊客能一口氣飽覽赤崁樓、安平古堡、德記洋行（包括安平樹屋）及億載金城四大經典古蹟，以及七夕期間戀人最夯的定情碼頭德陽艦園區，各園區門票使用皆無限期，這次來台南逛不完，下次來台南可以秀出Pass繼續玩。

這次逛不完 下次秀票續玩

安平昔稱「大員」，是奠定台灣成為大航海時代亞洲要角的重要港市。位於安平樹屋園區內、現為市定古蹟的英商德記洋行設立於一八六七年，昔日經營以從事樟腦、砂糖等商業貿易為主。由於洋行建築樣式深具特色，且保有東西貿易歷史文化脈絡，一直都是遊客造訪安平的重要一站。

文化局說，為迎接德記洋行設行一五○週年，洋行於二○一五年十一月甫完成三十年來最大規模的展場翻修，策展以「打開安平的時光寶盒」為主題，重新聚焦「洋行貿易」，重現古安平港的悠悠歲月。