〈南部〉3年多沒完工 鐵花商圈遭疑綁標

2017-08-22

議員批縣府延誤興建

〔記者張存薇／台東報導〕台東市「鐵花特色商圈」自民國一○三年二月動工，迄今已過了三年半還沒營運，縣府與廠商七月也已解約，縣議員洪宗楷昨天質疑從興建開始就延誤工期、招商也有綁標之嫌，要求縣府究責，他並要求重新招商應考量扶植微型產業，或協助青年、原住民創業，降低租金。

洪宗楷指出，鐵花特色商圈原本一○三年初開工、當年十一月就要完工，縣府一○四年又再度宣稱年底完工，之後兩度招標，第二次招標僅六個工作天的作業時間，由ＡＴＴ公司於去年五月得標後，今年七月又與縣府解約， 縣府把問題歸因於接連颱風影響、大環境景氣不佳等，但實際上根本是興建、招標過程有問題，縣府疑似「以工期綁標」。

他強調，包括原民會補助一億元興建的「波浪屋」及觀光局補助的四棟台鐵宿舍改建的房舍，有的設計不良、坪數不足，四棟台鐵宿舍每棟租金要十萬元，「波浪屋」每坪則要兩千元，有違扶植在地文創、原民產業的精神，現在縣府重新招標的Ａ棟租金每月要九萬四千六百元，還另計權利金，在地業者根本租不起。

洪宗楷要求縣府提供簽約內容、解約會議紀錄及縣府成本一覽表等資料，並考量扶植在地產業、提出更好的招租條件。

縣府觀光旅遊處觀光企畫科長李志鵬說明，縣府均為公開招標、過程均依法辦理，廠商興建工期造成延誤，釐清責任後已開罰三百六十七萬元，並無綁標。

縣府指已與廠商解約

李志鵬表示，縣府當初考量鐵花特色商圈包括周邊綠地全部招商，希望引進「平台商」整體規劃及經營，不過的確因去年尼伯特等多個颱風影響、景氣不佳，廠商無法履約，七月已中止與廠商契約，並沒收一千萬元保證金。