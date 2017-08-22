〈台北都會〉世大運若因風停賽 免費退票

2017-08-22

是否比賽 競賽技術會評估

〔記者鍾泓良／台北報導〕天鴿颱風昨天發布陸上颱風警報，而預計本週六、日可能又有颱風形成，面對颱風接連來襲，世大運賽事恐受影響。世大運執委會發言人楊景棠昨表示，賽事如遇颱風、火災或地震等災情，會由國內單項協會、國際大學運動總會（FISU）、世大運執委會及競賽總經理所組成的競賽技術會，評估是否繼續比賽，若不可抗力因素停賽或延後，民眾可以免費退票。

楊景棠說，較可能受颱風影響的賽事包括棒球、網球、足球、射箭、滑輪溜冰及高爾夫等，若世大運場館所在相關縣市政府因颱風因素宣布停課，則由主營運中心通知各場館停止該期間所有賽程。

至於若無停班停課，則是依競賽技術會評估現場雨勢、風速是否能夠讓選手繼續比賽，楊景棠補充，部分運動如足球跟棒球都有可能在雨中繼續進行；如真的停賽或延賽，民眾只要把票寄回世大運辦公室，即可免費退票。

世大運共有卅五座室內場館及廿五座室外場地，世大運場館處副處長吳偉銘表示，日前測試賽，相關場館即有面對海棠颱風經驗，若遇到颱風襲台就會將設施、懸掛物固定撤離，同時會緊閉室內場館門窗，讓比賽順利進行。

至於室外場地分為河堤內及河堤外，堤外場地將配合颱風警報發布，會在規定的四小時內進行設施設備撤離作業；堤內部分，派員加強場地設施設備巡檢及固定。