〈台北都會〉花開6成 關渡花海節週五起跑

2017-08-22

〔記者鍾泓良／台北報導〕想看花海不用去台中、宜蘭，台北也看得到！繼二○一○花博之後，台北市工務局於關渡士林北投科技園區十二公頃的地區種植花海，並於八月廿五日至明年二月舉辦「關渡花海節」，期間將會有大百日草、向日葵等花種；目前花海已綻放六成。

而工務局也與教育局、觀傳局、原民會等等合作每週末都會挑出表演，讓民眾除了賞花外，也能體驗賞花、呷冰和野餐，享受都市叢林中難得的花海嘉年華。

工務局長彭振聲表示，他來自高雄，每次冬天回到美濃，稻子收割後就沒有其餘農作物，農夫把大波斯菊種子灑在農田裡，每個禮拜，到美濃的人把餐廳塞滿，一般市民假日旅遊，擔心暑假沒地方去，依照市長柯文哲意思，在關渡平原做實驗，撒花種下去。

彭振聲說，配合士林北投科技園區區段徵收二期工程尚未開始前，將周邊荒煙蔓草整理成花海，同時也因花海鄰近兒童新樂園，因此民眾可以先帶小朋友到兒童新樂園，再到花海。

但關渡花海一波三折，工務局原本選擇在捷運忠義站南側，也就是大度路以東的三百公頃種花，但後來發現該處有兩萬多位地主難以協調，因此改到士北科公有地種花；而六月播種時又遇到大雨侵襲，打亂花況，導致世大運開幕前僅有兩、三成綻放，無法如期舉行開幕，公園處表示目前花海已經綻放了六成。

該活動去年編列預算四千五百萬元，公園處表示，去年將地點改為士北科技園區時，都有讓議員知道變更原因，而目前花海工程費、設計費等已花費三千萬元，後續也還會再進一步使用，因此預算執行率不會太低。