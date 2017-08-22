〈台北都會〉大稻埕情人日 600秒煙火壓軸

2017-08-22

〔記者郭安家／台北報導〕下週一是今年的七夕情人節，台北市觀傳局則於本週六提早辦「大稻埕情人日」，從下午三時至晚間九時於延平河濱公園（淡三至淡五水門）登場，邀請國內知名雷鬼樂團MATZKA、經典女聲金智娟、馬來西亞創作歌手四葉草、日本暖男中孝介開唱，八點廿分則有六百秒煙火秀浪漫壓軸。

北市府表示，當天下午將有職人手作市集、胖卡美食、各種好玩好看的攤位，還有霞海城隍廟月老特別加持的限量幸福小物。

今年的煙火以「青春舞曲」為主軸，配樂部分再度請到China Blue團長朱劍輝操刀，以西洋及國、台語經典「Moon river」、「愛情限時批」、「天天想你」、「日不落」等，透過混音唱出嶄新風貌，並設計「河岸漂流瓶」及「LOVE」煙火花色，六百秒煙火秀，要讓現場的國內外朋友在夏日河岸一同耍浪漫。

觀傳局長簡余晏表示，於延平河濱公園辦理一系列河岸音樂季，盼邀請民眾到台北河岸享受生活中的美好，情人節活動適逢世大運賽會期間，也特別邀請各國選手到現場放鬆心情，感受台北人熱情好客，並參加世大運規劃的不同遊程，體驗台灣不同風情。

觀傳局提醒，前往大稻埕碼頭參加「大稻埕情人日」民眾，除了要注意補充水分以免中暑外，也歡迎攜帶野餐墊，在河岸草地一邊聽音樂、一邊觀看美麗煙火。

因大稻埕碼頭周邊將實施交通管制，請民眾利用大眾交通工具前往，二○一七台北河岸音樂季「大稻埕情人日」相關詳情請上活動官網（http://2017.riversounds.travel.taipei/）與台北旅遊網FB查詢。

週六交通管制 用路人注意

另外，自八月廿五日至廿六日廿四時止，延平河濱公園桂林（淡一）疏散門至敦煌（淡六）疏散門段之烤肉及野炊場地、各項設施及自行車租借服務，暫停開放使用。本週六當天則實施交通管制，部分路段暫停路邊停車，民眾請搭乘大眾運輸工具前往，詳情可上活動官網或撥打1999（市民熱線）查詢。