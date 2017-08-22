〈台北都會〉烏來忠治二號橋 重建完工

2017-08-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕一○四年蘇迪勒及杜鵑颱風重創新北市，造成全市多處道路、橋梁受損，烏來區忠治二號橋梁被沖毀、路基流失，當地形成孤島，卅多戶居民進出受阻，新北市獲中央補助重建橋梁，七月已經完工，讓居民有安全回家的路；此外，通往烏來福山的北一○七之一線，因塌陷範圍大，去年搶通後再辦理邊坡強化，預計明年四月底完工。

另外，今年六月二日梅雨鋒面夾帶豪雨，造成金山區磺溪橋等北海岸地區共廿三處災損點，目前修復六處，其餘復建工程要等到十月底完工。

市府農業局農業工程科科長林俊德指出，忠治二號橋梁中斷後闢建臨時道路，並向行政院公共工程委員會爭取三千三百萬元補助，以鋼構橋梁重建，今年一月開工，期間遇到下雨、岩石不易破碎及施工動線狹小等問題，增加施工難度，主工程、長卅八公尺的鋼構橋已在五月完工，邊坡整治受六月豪雨影響，也在七月完工。

工務局養護工程處處長林茂盛指出，蘇迪勒颱風當時重創烏來、三峽，三峽區受創最嚴重的北一一四線六．二公里處，災後出現長卅公尺、深廿公尺坑洞，阻斷有木里的聯外道路，去年也完成復建工程；台北往烏來的台九線十．二公里處坍塌，斥資三億三千多萬元興建鋼構橋，今年五月完工，配合泰雅族傳統信仰，命名為彩虹橋。

林茂盛表示，六月二日豪雨侵襲北海岸，造成廿三處災損點，多半是路基流失或擋土牆崩塌，目前已修復六處。