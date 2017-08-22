〈台北都會〉有情人Fun閃 新北市民廣場七夕影片求婚

2017-08-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕再過六天就是七夕情人節（今年國曆八月廿八日），新北市政府聯合十一家景觀餐廳，推出三折起的優惠情人套餐，並加碼舉辦「情人市府廣場Fun閃」活動，幫助有情人求婚大作戰，提供電子看板求婚，還有神秘嘉賓獻上祝福，求婚成功將贈送精品旅館住宿券，限額五對。

11家餐廳推優惠雙人套餐

市府經濟發展局局長張峯源表示，七夕情人節不僅適合男女朋友浪漫約會，也是夫妻、家人一起慶祝的好日子，市府募集十一家景觀餐廳，推出九百九十九元至一千三百一十四元不等的雙人套餐，限量兩百五十五組，今天中午十二點起開放網路報名，網址：https://goo.gl/4GA42N。

另外，廿七日將舉辦「求婚大作戰」活動，即日起至廿三日中午十二點開放網路報名，必須提供十分鐘的求婚影片；廿四日抽出五組，市府提供市民廣場超大看板及麗寶百貨大型字幕供情侶使用，並有神秘嘉賓祝福，求婚成功將贈送凱撒飯店集團旗下潮牌「HOTEL CHAM CHAM-Taipei」免費住宿一晚。

記者會男友求婚 經發局美女點頭

經發局昨邀請情侶為活動站台，女方林冠儀是經發局科員，她與男友李政翰交往六年，規劃明年結婚，李政翰在記者會上演浪漫求婚記，讓林冠儀感動地說不出話，最後欣然點頭「我願意」，場面浪漫溫馨。