〈台北都會〉俞大維故居都更將拆 文史團體揚言抗議

2017-08-22

再提文資審議爭保存

〔記者張凱翔／台北報導〕溫州街廿二巷四號是一棟台大日式老宿舍，屋齡約八十年，是有「中國兵工之父」之稱的前國防部長俞大維故居，前台大校長傅斯年遺孀俞大綵也曾居住於此，現在是由「台灣農業泰斗」許文富教授的家屬居住。因該地被劃入都更、拆除迫在眉睫，文史團體向北市文化局提報文化資產保存，文化局表示，民國九十五年已鑑定該建物無文資價值，文史團體回應不排除抗爭。

前台大校長傅斯年民國三十九年逝世後，其遺孀俞大綵當時任教於台大外文系，便入住溫州街廿二巷四號。四十三年，其兄長俞大維自美返國任國防部長，因為沒有部長官舍，便寄宿此屋；其夫人陳新午是史學大師陳寅恪之妹。

文資提報人陳勤忠認為，該屋匯聚民國初年三大天才的人生交會點。目前已發起民眾連署，強力要求文化局把該屋列為文資、阻止台大以都更利益出賣文化，著名文化學者蔣勳也加入並號召眾人連署。

該區都更範圍在溫州街及雲和街所圍街廓內，土地為國有、管理者是台灣大學，佔地約四六六坪，鄰近殷海光故居、龍安國小、台大，都更前市值約十．八億元，都更後可增至廿二．八九億元。

據都更規劃單位丹棠開發股份有限公司網站聲稱，都更計畫已取得百分之百同意權，該基地於九十八年更新單元公告，於去年通過台北市都市更新委員會審議，權利變換現在已核定公告。何時動工拆屋，丹棠開發接線人員表示，承辦人全天不在，無法回應。

11年前評鑑未列古蹟

文化局則表示，該建物九十五年就已會勘，當年文資委員評鑑結果為不列入古蹟，當時列席的台大校方也建議文資委員「日式宿舍因改建甚多，屋況不佳，建議不指定古蹟、不登錄歷史建築」，最後就沒列入。

雖然文史團體於今年七月五日再度提報文資，但文化局回應，需釐清是否有涉及文資的新事證，不然通過機會不大，並強調房子在被拆除前，任何時間點都可以提報文資。

其他文資提報人則回應，希望這次提報後，文化局、台大能自己明白該建物價值，這樣就不需要把事情鬧大、搞抗爭。