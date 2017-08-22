〈台北都會〉捷運大坪數聯開宅 第3年租金8折

2017-08-22

147戶招租 乏人問津

〔記者郭安家／台北報導〕台北市捷運局迄今規劃上千戶捷運聯合開發住宅，但有超過八百戶租金在三萬元以上，多數是逾卅坪的大坪數，小資家庭難以承租，其中有一四七戶先行招租，竟乏人問津，淪為「養蚊宅」。為了活化，市長柯文哲近日決定降租，若民眾簽約三年、第三年可享八折優惠，最優惠方案則是第五年享七折優惠，且沒有公共住宅家庭年收入限制，意即一般民眾都可租。

雖然民進黨市議員林世宗認為，大坪數聯開宅「養蚊子」，是前市長郝龍斌任內的錯誤規劃，但柯文哲降租金，有助聯開宅活化。

但國民黨市議員徐弘庭質疑，原本北市聯開宅要轉做公共住宅，如今取消收入限制，一般人皆可承租，且聯開宅位於交通便利的捷運站，恐讓經濟條件優渥者當倉庫承租，市府到底是要照顧需要被照顧的人，還是照顧經濟條件好的人？

捷運局長說明，聯開宅租金是根據周邊行情均價訂定，如今不限制中低收入戶承租，調整原本高租金，是要解決閒置問題，民眾依租期長短可享七折至八折價格，盼鼓勵長租；若民眾反應不錯，會續推此政策，若反應不佳，則會繼續檢討。

由於這些聯開宅屬於毛胚屋，沒有電燈、冷氣及家具，捷運局還祭出優惠，承租戶第一年第一個月裝潢準備期免收租金。

第五年七折 將開放標租

捷運局說明，這些大坪數聯開宅，前兩年承租維持原價，承租第三年租金八折、第四年七．五折、第五年七折，將開放民眾每戶標租，租金價高者得標，但為鼓勵長租，優先開出連續承租五年標單，倘若流標，再開出承租四年標單，以此類推。市長預計八月底會簽准美河市首批聯開宅標租、九月初公告，九月底可決標。

捷運局坦言，聯開基地過去是以興建交通設施之名徵收民地，但大法官已做出釋字第七四三號解釋，指政府不得將之出售獲利、只能出租，這批住宅原本要轉交給都發局作為公宅承租，但出租狀況不樂觀，因此再回到捷運局管理、降租活化。

捷運局表示，第一批一四七戶聯開宅包括美河市八十七戶、台北橋五十五戶、港墘站五戶；之後還有北市龍山寺站、辛亥站、關渡站，新北市蘆洲站、菜寮站、新店站、大坪林站、南勢角站等聯開宅，共八四二戶，將陸續標租。