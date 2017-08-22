〈台北都會〉鷄籠中元祭 老大公廟今開龕門

2017-08-22

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是農曆七月一日，俗稱「開鬼門」，聞名全台的「鷄籠中元祭」將於今天下午一點在開基老大公廟舉辦「開龕門」傳統祭儀，揭開為期一個月的中元祭序幕；雖然天鴿颱風來搗亂，但基隆市文化局副局長李添慶表示，如期「開龕門」，風雨無阻。

李添慶指出，「鷄籠中元祭」從清朝咸豐五年創辦迄今，已傳承一六三年歷史，肇因清代漳州人、泉州人械鬥不斷，咸豐三年時，雙方在杭頂（今基隆市南榮公墓）發生大規模械鬥，雙方死傷百餘人；漳州、泉州的大老出面調解，協商以字姓輪值主普，以宗親血緣取代祖籍地域觀念，融合漳州、泉州族人，輪流舉辦中元普度、普施無主孤魂。

傳承163年 被列為無形文化資產

雙方協調以「賽陣頭」代替「打破頭」，從咸豐五年（一八五五年）開始舉辦「鷄籠中元祭」，迄今已有一六三年歷史，從清代到日治時期，參加「鷄籠中元祭」的地區包含金包里堡、基隆堡、三貂堡、石碇堡等地（即清代基隆廳轄區），合稱「金雞貂石」；參與中元祭的宗親，從最早的十一字姓到現在的十五字姓輪值主普。

從清代到日治時期，中元祭典共有主會、主醮、主壇、主普，合稱「四大柱」共同辦理，二次大戰結束後，只剩下主普傳承迄今；「鷄籠中元祭」名列交通部觀光局「台灣十二大地方節慶」之一，也是我國第一個無形文化資產。

「鷄籠中元祭」從農曆七月一日開基老大公廟「開龕門」開始，農曆七月四日在清法戰爭園區追思戰死的將士，七月十二日主普壇開燈放彩，七月十三日迎斗燈遶境祈福，十四日舉行放水燈全市大遊行、望海巷施放水燈頭，七月十五日在主普壇舉辦普度、跳鍾馗，農曆八月一日老大公廟「關龕門」、交接手爐等，祭典活動長達一個月。

農曆七月期間，民眾敬祀鬼神，很多民間習俗寧可信其有且代代相傳，但對基隆人來說，「鷄籠中元祭」是凝聚居民的一大盛事，大家共同完成神聖的中元祭，展現慈悲心與熱情。