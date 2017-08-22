〈北部〉民宿溫泉池卡褐垢 遊客：誰敢泡

2017-08-22

業者：泉質含鐵 正常現象

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉瑞祥村一處溫泉民宿，遊客進房間發現溫泉池內「卡一坨深褐色污垢」（見圖，擷取網路爆料公社），他看得大呼噁心還拍照貼網，直呼「這麼噁心誰泡得下去」、「好像化糞池」！對此業者相當低調，只表示是溫泉附著在磁磚水垢，因瑞穗溫泉含鐵質，因此是正常現象，對遊客感受不佳表達歉意。

林姓遊客在臉書「爆料公社」貼文「好可怕的溫泉池！」並附上二張溫泉池的照片，一張是卡著深紅褐色污垢的溫泉池磁磚，另一張看得出來已刷洗過，但仍有褐色水垢。林姓遊客說，業者告知是「正常現象」，但他把照片貼到網站希望大家公評「這樣你們敢泡嗎」？

花蓮縣府觀光旅遊處表示，瑞穗溫泉屬於屬於「氯化物碳酸氫鈉泉」，水色黃色且混濁，聞起來有鐵鏽味，池水靜置一段時間鐵質還會沈澱、泉水的表面還會有一層「碳酸鹽」花，有弱鹼性，泡過後「生男孩」機會較高，而擁有「生男之泉」的美名，一般溫泉區池子「多少會有黃色礦物結晶」，至於是否「太髒」還要再瞭解。

附近的溫泉業者也替這家民宿「喊冤」，業者說，網友照片中溫泉池內卡在磁磚上的深黃紅色物，是屬於正常的鐵質沈澱，並非「骯髒、噁心」的東西，其實整個溫泉區的溫泉池「多多少少」都有這種黃色水垢，如遊客不喜黃濁的水質，建議泡紅葉內溫泉，水質清澈較沒有水垢的問題。