〈北部〉羅商12學生 拿到餐飲乙照

2017-08-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高商，三年前設立餐飲科，鼓勵學生考取職業證照，今年成績突破以往，十二名學生共考取十四張餐飲乙級證照，成為羅商創校以來最佳成績，其中，洪詠泰、李唸慈兩名同學，還同時考取中式麵食及飲料調製兩張乙級證照。校方表示，職場上有乙級證照者極少，一證在手，堪稱未來就業的保證。

高職學生有證照在手，等同就業保障，但相較丙級證照，更為進階的乙級證照則有如「鳳毛麟角」，在畢業前就取得乙級證照者，各校幾乎屈指可數。

羅商開設檢定加強班，邀民間資深烘焙師許煌龍專責授課，利用假日及課餘時間加強練習，經半年「魔鬼特訓」，今年有十二人通過檢定，成為創校以來新紀錄。

許煌龍說，乙級證照考試難度高，學生須熟悉食譜及各項材料特性，最重要的還有「一致性」，每個成品大小、長寬必須完全一致，才符合標準，考驗學生經驗跟靈活度。中式麵食乙級考科涵蓋台灣傳統中式點心，十分契合國內近年推廣特色伴手禮，「考上等於就業保障」。

由於餐飲證照最高只到乙級，考上等同「出師」，許煌龍說，若熟練度佳、又具創意，有乙級證照者起薪與學徒約有一萬元差距。

洪詠泰說，因為小時候常看媽媽在廚房煮飯，對於食材、烹飪就有很高興趣，高一、高二時，一連考取五張餐飲職種丙級證照，升上高三後，假日泡在學校跟師父許煌龍練習，晚上返家則持續苦背食譜，終於在升上大學前，考取兩張乙級證照。

同班的李唸慈，則因親戚開設蛋糕店，從小就接受「蛋糕香」的薰陶，這次考取中式麵食及飲料調製，未來還打算再報考烘焙證照，一圓甜點麵包師夢想。