〈北部〉80年閩南古厝 大榕樹攀牆護衛

2017-08-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉一間具有八十年歷史的閩南式建築，是以檜木卡榫接合興建，俗稱「架檔厝」，由於原居住在內的林家子孫陸續到外地工作，老屋年久失修，屋頂漏水殘破不堪，但古厝的邊間有一棵四十三歲的大榕樹攀著圍牆生長，非常茂盛茁壯，展現強大生命力，不但陪著林家走過四代、成為地方奇景，也讓古厝得以保存。

壯圍鄉的林家古厝，於日治時期、民國二十四年由現年八十二歲林健舞的父親興建，由於是用檜木接合興建，內部冬暖夏涼，但隨著時間推移，房子經過多次颱風侵襲，逐漸不堪使用，林健舞也跟兄弟姊妹陸續到外地工作，父親去世後，房子成了間空屋，內部雜草叢生，還長出了許多樹木。

民國八十六年林健舞回到老家，看見古厝殘破不堪，為了保留兒時回憶，決定進行整修，先整修屋頂解決漏水問題，讓古厝再撐幾年。

五年前林健舞、老婆林吳紀子及兩個兒子，看見古厝邊間旁的大榕樹展現強大生命力，攀爬在古厝圍牆表面上生長，讓圍牆即使年久失修也屹立不搖，根系還貫穿整座老屋的地基，就像一個護衛似的保護著這間老房子，對這樣的生命力感到非常動容，一家子決定保留榕樹，並將整間古厝重新整修。

「這間房子陪著我走過一輩子！」林健舞說，父親在這間房子住了四十幾年，他住了八十二年，承載了人生太多回憶，絕對不能讓它消失甚至倒下，希望可以永遠被保留，有一天成為百年古厝。

林吳紀子說，當初離開老家時，還沒有發現這棵樹的存在，後來榕樹逐漸成長，攀爬在牆上成為的特殊的景觀，吸引許多人前來拍照，一家人決定保留景觀，讓老樹的強健生命力感動更多人。