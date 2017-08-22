〈北部〉鳳林百鬼夜行 邀遊客週末扮鬼踩街

2017-08-22

手護街頭攝影展先登場

〔記者花孟璟／花蓮報導〕說服社區長輩克服「鬼月怕鬼」的禁忌，鳳林鎮北林三村舉辦「菸樓迷路、百鬼夜行」祭踩街競賽，本週六將舉辦第六屆，今年有五百多人報名裝鬼，「手護」街頭攝影展昨起首先登場，將持續展到九月底。

今天起就是農曆七月一日「開鬼門」，而每年挑在鬼月舉行的第六屆「菸樓迷路、百鬼夜行」活動，也將於本週六（農曆七月五日）舉辦，主題活動「百鬼踩街競賽」，當天傍晚四點半開始來自全國各地的遊客喬裝「猛鬼」遊街，有如「群魔亂舞」的嘉年華。

現場有「鬼王爭霸」賽

主辦的北林三村社區發展協會理事長李美玲說，廿六日傍晚四點半起在鳳林鎮北林三村社區活動中心集合，現場有「鬼王爭霸」比賽，首獎獎金二萬元，入選隊伍也有五千元獎金；晚間八點半還有「百鬼音樂町」邀請在地青年樂團演出。其他還有「鬼畫符」全國徵圖展覽、晚間九點半到十一點半的「鬼屋體驗」等，歡迎遊客一起來玩。

主辦的北林三村社區發展協會理事長李美玲說，今年百鬼夜行祭的主題是「手」，系列活動昨「手護攝影展」開始，由攝影師余嘉榮在社區的街道上，展出三十一幅與「手」有關的作品，昨天起展出直到九月底！

余嘉榮昨帶著年輕學生走在北林社區的小巷中，講述每一張攝影作品中有關「手」的記憶，有勞動者的雙手、農民的雙手，每一雙手的傷痕、老繭，都在說自己的故事跟記憶。志工高嘉豪說，在「人人都會拍照」的時代，要拍出想法與觀點、觸及社會底層或大眾不願意看見的社會議題，讓人好佩服。

北林三村社區在日治時代曾是總督府在花蓮港廳的三大官營移民村之一，社區內棋盤式規劃的街道、整齊儼然的房舍，還有錯落在田野間的老菸樓，自從六年前開始舉辦第一屆的百鬼夜行，讓老社區多了凝聚力，放暑假的學生會回來當活動義工也當鬼，也回來探望阿公阿嬤，還有許多外地的青年義工來幫忙，讓平日寂靜的農村熱鬧起來。