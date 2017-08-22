〈北部〉《國際風箏節暖身》大師黃景楨擬真蝴蝶 竹市府展出

2017-08-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕翩翩蝴蝶飛進新竹州廳古蹟大廳！由國際風箏大師黃景楨手工車縫的擬真蝴蝶風箏藝術展昨天在新竹市府大廳展出，六種台灣原生種的蝴蝶飛進州廳，在微風吹彿下搖曳，煞是美麗！新竹市長林智堅說，這些擬真蝴蝶風箏寬二．六公尺，不僅可飛，更展現台灣特色，歡迎市民本週六、日參加國際風箏節，除了玩風箏，還可欣賞各國特技風箏表演。

6台灣原生種蝴蝶風箏 全球首展

黃景楨曾獲荷蘭及美國國際風箏節首獎，創作的「翼手龍風箏」更被美國聖路易科博館收藏。此次在新竹市府大廳展出的「蝴蝶風箏藝術展」擬真蝴蝶系列是他的全球首展，展出紫斑蝶、寬尾鳳蝶、珠光鳳蝶、綠斑鳳蝶、大鳳蝶、綠島大白斑蝶等台灣特色蝴蝶擬真風箏，以及樹葉、蛹造型的風袋，展到廿七日。

一般風箏多以染、彩繪製作而成，但黃景楨是用格子布一塊塊縫製，手工細緻，每只風箏耗時約一個多月完成，接縫處都是手工車製。黃景楨說，他十歲開始玩風箏，大學曾創風箏社團教大家做風箏，他用風箏說故事，傳遞保育蝴蝶必須先從森林保育做起；此次展覽想透過「情境展覽」，將日常蝴蝶生態呈現給觀者，表達風箏與人的親近感。

黃景楨說，新竹市有天然的風，市府在南寮漁港打造國際級風箏賽場，令人期待，相信新竹國際風箏節會成為亞洲最壯大的風箏節。

市長林智堅說，竹市是風的城市，市府投入四千八百六十萬元闢建的國際風箏賽場，鋪設全台最大、唯一為風箏量身打造寬廣、平坦的八公頃大草皮，邀請大家週六、日來南寮看風箏特技表演，也來觀賞黃景楨的擬真蝴蝶風箏展。