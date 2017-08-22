〈北部〉苗縣遊客減半 連2年跌破千萬人次

2017-08-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣好山好水，也擁有多元民族特色等觀光優勢，但縣內遊客數從一○一年的一千八百多萬人次，到一○五年僅剩九百多萬人次，被審計部要求檢討改善。苗栗縣政府文化觀光局（簡稱文觀局）表示，今年推出主題行程，一到五月遊客數已較去年同期增長；另南庄、三義鄉獲國際慢城認證，將建立「慢城」品牌的觀光印象，吸引遊客造訪體驗。

101年有1800多萬人次

根據文觀局統計，一○一年造訪苗縣遊客有一千八百多萬人次，一○二年減為一千一百多萬人次，一○三年增加為一千二百多萬人次。但到一○四年，跌破千萬人次，為九百一十六萬四千多人次；一○五年又再少一○四年約五千人次。

審計部要求檢討改善

對此，審計部認為，苗栗縣擁有多元融合的民族特色、豐富的地理、人文、自然資源等觀光優勢，但整體觀光發展策略未能有效推展觀光優勢，致一○一到一○五年遊客人次呈現下降趨勢，函請文觀局檢討改善。

文觀局長林彥甫分析，縣府於一○○年、一○一年先後辦理台灣燈會、國慶等大型活動，使得遊客人數大增；一○二年、一○三年則因高鐵特定區客家圓樓、英才書院、親水廊道及泰雅文物館等新旅遊場館陸續啟用，維持千萬遊客人次。

林彥甫坦言，不過隨著活動落幕，場館不再新鮮，使得一○四、一○五年跌破千萬人次。不過，他指出， 一○一年到一○五年，遊客人次雖然下降，但住宿人次都維持在八十萬人次左右，並沒有減少，這是「真正對縣內觀光經濟有幫助的」。

縣府︰拚慢城印象 推廣體驗

林彥甫說，縣內遊客以國人為主，追求文化、知性層面；文觀局今年起，搭配客家桐花祭、溫泉季、草莓季等，推出展現客家文化及在地的「主題式」旅遊行程；一到五月遊客已近四百三十八萬人次，較去年同期三百六十多萬人次增長。

他說，南庄鄉及三義鄉已獲國際慢城認證，縣府積極建立「慢城」品牌觀光印象，也建置全國唯一的鐵道自行車，預計明年初啟用，除吸引遊客體驗慢城氛圍，也將串連至其他鄉鎮旅遊，帶動縣內整體觀光發展。