〈北部〉武陵高中音樂班25歲 首登國家音樂廳

2017-08-22

〔記者陳昀／桃園報導〕國立武陵高中音樂班今年成立廿五週年，校方邀集校友、在校生共八十多人組成管弦樂團，二十日傍晚首度站上國家音樂廳演奏；校長林清波打趣說，這是「國立」武陵高中第一次，也是最後一次登上國家音樂廳，明年就改隸市立高中了；特教組長、音樂班指導教師林怡君表示，學生多年累積化作成果、演出深深撼動聽眾，這個舞台與機會，就是給這群音樂人才最好的回饋。

校友、在校生組管弦樂團 魔鬼集訓

林怡君指出，武陵高中音樂班自二○○八年至今，在全國音樂比賽達成冠軍九連霸，卻不曾在國家音樂廳演出，選在音樂班成立廿五週年之際登台，別具意義。

她表示，音樂班草創之初缺乏專業教室及設備，學生數也僅二十至三十人，經多年努力才漸具規模，校方打造出專業音樂教室、演奏廳，畢業生們也能發展順利，更有不少人出國深造。

林怡君說，國家音樂廳對於演出案件審理嚴格，先前確曾對能否通過申請感到卻步，因學生們連年在全國音樂比賽奪冠，一年前決定嘗試申請，沒想到首次申請就通過，積分更超越很多專業團體。

她表示，國家音樂廳六月底公布檔期，校方七月起邀請四十多名校友回校與學弟妹共組管弦樂團展開練習，最早的還有第十屆學長姊，大夥演出前六天更進行每天八小時的「魔鬼集訓」，果然成果亮眼，令人感動。

高三的管弦樂團團長陳怡晴主修豎笛、副修鋼琴，她說，演奏時除了得與指揮協調，也要和團員多溝通、培養默契，因為喜歡上台演奏給大家聆賞的感覺，每天訓練五、六個小時也不覺得累。

校友詹宜錡、沈鈺婷也返校參與練習，一同上台演出，她們說，在校時就曾聽老師表示想爭取進入國家音樂廳演出的機會，如今夢想能成真，對想成為職業演奏家的她們來說，真的很感動。