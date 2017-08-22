〈北部〉客家「戰醬」料理賽 週六拚輸贏

2017-08-22

〔記者陳昀／桃園報導〕北區客家美食料理比賽主題食材客家醬料的「戰醬料理大賽」決賽，週六（廿六日）上午十點將在桃園火車站舊站登場，當天日本香川縣知事濱田惠造將率烏龍麵職人來台，同場另闢「讚岐烏龍麵ＰＫ客家米篩目」交流賽，盛況可期。

鄭文燦昨天出席宣傳記者會表示，北區客家美食料理大賽已邁入第三屆，受到越來越多饕客及料理好手重視，今年有近百組報名參賽，入圍的前十名將在決賽一決高下，以「客家醬料」入菜，打造創意套餐。

日本烏龍麵職人 也來交流

他表示，醬料、醬菜是客家料理的核心，也展現客家勤樸的精神，桃園客家人口超過八十萬人，有近百家認證的客家美食餐廳，既然韓國泡菜能行銷全球，相信客家醬菜也有這樣的實力與優勢，市府會持續舉行料理比賽、推廣客家美食，讓「客家美食」變成桃園的重要品牌。

鄭文燦說，本月上旬他率市府團隊到姊妹市日本香川縣訪問，曾前往中野烏龍麵學校ＤＩＹ實作，了解當地的美食文化，也特地邀請濱田惠造率領烏龍麵達人到桃園參與交流賽，將客家美食行銷國際。

市府客家事務局長蔣絜安表示，決賽現場也會展售「客家等路大賽」獲得前三名的「客家三哥—茶緣客家新禮盒」、「W&A唯你好客—明月耀吉祥」、「郭元益食品公司—綠豆椪」，還有米篩目ＤＩＹ體驗區、美食文化專區等。

她說，決賽當天上午十點前入席的民眾，可獲得早鳥禮物（文青帆布袋加五十元折價券，送完為止），客家事務局廿六日至九月十日也推出「北區客家美食週」，期間至全市一百家的特約商店消費可享優惠，詳情可查詢「二○一七北區客家美食料理比賽」官網。