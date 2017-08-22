〈北部〉竹市公道五中油油庫 年底可達廢槽

2017-08-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕啟用超過一甲子的新竹市公道五路中油油庫，去年已廢止三座燃料油槽，今年六月底六座柴油儲油槽也停止儲存罐發，預計今年底剩餘的九座汽油槽也會停止儲存，新竹市府產發處表示，中油油庫廢止儲存已朝預定目標邁進，目前油庫儲存量已減量六十二％，未來中油將進行土壤改良與檢測，再進行活化。

新竹市府產發處長翁義芳說，中油油庫廢止計畫朝預定目標執行，象徵公道五路上的中油油庫即將邁入歷史，未來佔地六．六公頃的中油油庫土地，將進行科技商業區的活化再利用，但必須通過相關的土壤改良及檢測和環評後才能進行開發，產發處與環保局都會嚴格把關。

翁義芳說，中油從善如流同意讓公道五路的中油油庫朝廢庫方向努力，去年已停止三座燃料油槽三萬五千公秉的儲存量，今年六月更廢止六座柴油油槽共一萬七千公秉的儲油量，預計年底會將剩餘九座汽油槽也廢儲，不過，為供應大新竹地區的需油量，已調撥四輛油罐車載運，確保新竹地區的供油量正常。

翁義芳說，中油油庫的儲存量目前已減量六十二％，預計年底就可達到廢槽目標，未來市府會要求中油公司進行全區及周邊土壤改良計畫，並要求進行土壤及水質檢測，確保周邊環境及土壤改善達一定標準，才能進行土地活化再利用。

翁義芳說，中油油庫廢儲後將轉型活化為科技商業區，未來須依一定比例回饋給市府公有用地，做為公園及其他公有設施，期許改善周邊環境，嘉惠居民。