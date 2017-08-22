〈北部〉公館打造客家文學花園 獲補助3740萬

2017-08-22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府於前縣長劉政鴻任內獲得中央補助三億元，原規劃於公館鄉推動「客家桃花源」，不過因用地問題遲未解決，補助款被收回，如今配合中央打造浪漫台三線計畫，行政院客家委員會補助三千七百四十萬元，將建置客家文學花園，最快明年底完工。

最快明年底完工

至於這次客家文學花園計畫會不會重演「客家桃花源」最後胎死腹中，導致中央補助款收回窘境，苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，目前積極籌措配合款，以及修正計畫案後再上報客委會，就能發包，應該不會讓狀況重演。

開發保留現地景觀

苗縣文觀局觀光發展科長古鎮維表示，計畫基地位於公館鄉出磺坑，佔地約十八公頃，將以減少環境衝擊及保有現地自然景觀為開發宗旨，在原有地形地貌上開發親水空間，並兼顧生態滯洪池特點，期盼繼續結合鄰近的獅潭鄉汶水、公館鄉石墻地區，成為一條有歷史意義與豐富自然景觀的走廊。

「客家桃花源」開發案終止後，讓不少期待藉此帶動地方觀光的居民深感失望，居民希望這次客家文學花園計畫案能成功。

客家文學花園規劃設置具有客家特色的藝術裝置，磚雕互動花廊，呈現客庄開拓文化及產業歷史和文學等；利用地勢高低差與原生植栽所呈現地景，成為文人創作與表演舞台。

另外，園區結合環保，將設置生態滯洪池，利用水生植物與水中生物淨化水質，並涵養園區地下水；還會結合當地地貌變化，種植植栽呈現樹林間的幽靜步道。