〈中部〉無預警停電 近四千戶受影響

2017-08-22

廠商供電系統故障 牽累兩變電所

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市廿一日傍晚再傳停電，造成西屯、南屯區近四千戶受影響，包括台中工業區、IKEA都在內，另外，台中州廳、大里工業區也都傳出停電。台電台中區營業處表示，因台中工業區內一家廠商供電系統故障，造成台電兩處變電所在下午四時五十二分停電，所有用戶已在五時廿四分恢復供電。

八一五全台大停電，民眾仍餘悸猶存，台中市昨天又無預警停電。傍晚近五時，台中工業區工業一路至六路、六路至卅六路瞬間停電，由於不少廠商使用精密機器，復電後，機器必須重新校正，才能再上線，廠商急得跳腳。廠商說，台中工業區在上次停電沒受影響，不到一週，竟又發生停電事件，供電不穩，叫廠商如何能安心經營。

IKEA停電後，業者立即疏散客人、暫停營業，等確定恢復供電，五時卅分才重新營業。台中州廳則同樣停電約半小時，公務員只好暫時放下工作，打聽哪裡停電及停電原因。

台電台中區營業處副處長謝義隆表示，台中工業區內一家特高壓用戶自設的變電所設備故障，影響台電輸電線路，造成台電在工業區的瑞峰變電所、嶺電變電所在四時五十二分停電，前者影響的用戶共三七八九戶，後者則影響一百九十多戶，而這次事件也造成中西區部分變電所電壓驟降，經緊急搶修，五時廿四分已全部恢復供電。

另外，大里工業區昨天下午二時許也停電約卅分鐘，台電表示，是因負載過重導致跳電，經處理後恢復正常供電。