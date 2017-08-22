〈中部〉捷運綠線電聯車 主線測試順利

2017-08-22

〔記者張菁雅／台中報導〕捷運綠線電聯車十二日起每天上主線進行實車介面測試，除測試列車性能、爬坡能力，並檢視軌道工程的配合度。交通局長王義川表示，目前測試相當成功，是為明年捷運綠線試運轉暖身，更象徵捷運工程邁向新里程碑。

來回六公里 經過爬坡及轉彎

電聯車由北屯機廠主維修廠出發，進入捷運綠線主線，至G5站後同軌折返，來回試行約六公里。交通局表示，測試區間經過爬坡段、松竹路轉北屯路與北屯路轉文心路兩處轉彎段，以及高架平面段，除可測試列車性能、爬坡能力外，並可檢視軌道工程的配合度，為後續電聯車上主線動態跑車奠定基礎。

王義川指出，目前捷運綠線已完成G0至G9站主線佈纜工程，電聯車所需的第三軌電力也在七月正式完成送電，在這次上主線測試前，交通局及施工單位也做好安全監測機制，已預先進行軌道淨空檢查，昨天電聯車上線前，再次派員巡視軌道，以確保電聯車於主線行駛時不會碰撞介面設施。

另外，捷運綠線工程進度已達七十一．三八％，而捷運綠線共有十八列電聯車，截至七月底，已有五台列車運抵北屯機廠，在日本原廠製造的七台列車也預定今年底完成組裝，運送來台。交通局表示，目前行控中心正在施工中，整體機電設施系統也全面進場施做，預計明年完成機電全系統整合測試後，明年底移交捷運公司進行試運轉，穩健朝一○九年通車目標邁進。