〈中部〉鹿港普度歌 施國雄譜曲傳唱

2017-08-22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了怕鹿港年輕一代忘記「鹿港普度歌」，退休教師施國雄特別譜曲，希望這早年分區普度的習俗，能夠傳唱千古！

退休教師施國雄表示，只要是老一輩的鹿港人，都會朗朗上口念出「鹿港普度歌」，但是隨著「分區普度」習俗的消失，目前普度一律改為在農曆七月十五日舉辦，更使年輕一代的鹿港人幾乎都無法完整念出「鹿港普度歌」了。

為了不讓「鹿港人忘記鹿港普度歌」，施國雄決定幫「鹿港普度歌」譜曲，特別採用東方傳統宮、商、角、徵、羽「五聲音階」來譜曲，再由鹿港歌謠詩詞演唱團來演唱，並錄製CD、拍攝影片，近年來施國雄覺得網路力量無限大，更主動把「鹿港普度歌」影片放到網路分享平台，就是希望能夠子子孫孫「傳唱」下去。

施國雄表示，「鹿港普度歌」就是把普度日期加上舊地名，「初一放水燈，初二普王宮，初三米市街，初四文武廟，初五城隍宮，初六土城，初七七娘媽生，初八新宮邊，初九興化媽祖宮，初十港底，十一菜園，十二龍山寺，十三街門，十四飫鬼埕，十五舊宮，十六東石，十七郭厝，十八營盤地，十九衫行街，二十後寮仔，廿一後車路，廿二船仔頭，廿三街尾，廿四宮後，廿五許厝埔，廿六牛墟頭，廿七安平鎮，廿八泊仔寮，廿九泉州街，三十通港普；八月初一龜粿店（豬砧），初二米粉寮，初三乞食寮．初四乞食食無餚。」

施國雄說，他覺得「鹿港普度歌」裡頭的「三十通港普」這一句，就是讓原本很忙沒辦法在指定日期普度的人、還有居住在新形成聚落的人，都可以在這農曆七月三十日來普度，兼顧人情與智慧。