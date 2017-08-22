〈中部〉彰化高鐵聯絡道 拚年底全線通車

2017-08-22

通往林厝交流道

〔記者顏宏駿／田中報導〕高鐵彰化站啟用後人氣始終低迷，民眾認為高鐵離人口最密集的員林市太遠所致，彰化縣府為解決問題，希望讓林厝交流道至高鐵站區的聯絡道早日通車，這條長達九公里的聯絡道目前只完成前半段，後半段縣府積極督促包商加緊趕工，希望拚年底全線通車。

田中、社頭地區近日瘋傳「高鐵聯絡道十月底就要通車」消息，讓當地民眾相當興奮，縣府工務局長林漢斌昨天證實，十月底通車的是二A標，該段從站區跨越社斗路到永靖與田尾鄉交界處，全長一．二公里，這段通車可讓田尾、永靖鄉、社頭鄉的民眾更快到達高鐵站，至於全線通車預定在今年底，但他們會加速趕工，希望在十一月底就能全線完工通車。

第二標全力趕工

高鐵彰化站區通往林厝交流道的聯絡道全長九公里三百七十六公尺，為了提早開通，在前縣長卓伯源主政時即同時開兩個標，第一標四．七公里已於去年底通車，第二標從永靖鄉到站區，因之前道路週邊地主還有意見，致拖慢時程，但縣府目前已一一排除，為加快完工時程，又分成二A和二B標。

林漢斌表示，二Ａ標工程進度超前七．八％，為配合十一月十二日登場的「田中馬拉松」，縣府盡全力趕在十月底完工通車，目前路面都接近完工，部分路段開始畫線，待標誌、指示牌裝上，就可作通車前的履勘。

林漢斌指出，二Ｂ標工程會較慢的原因，係一間位於路面的土地公廟產權不明，挪移程序相當繁瑣，再加上稍早永靖鄉沿線多名地主對於施工有意見，因此拖延完工時程，目前這些問題均已排除，正在全面趕工中，預計十一月底可以完工，力拚年底全線完工通車。