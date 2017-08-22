〈中部〉埔里大坪頂 分二階段納入灌區

2017-08-22

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮大坪頂蔬果專業區地勢較高缺乏穩定灌溉水源，行政院農委會計劃協助納入南投農田水利會灌溉服務範圍，各項軟硬體設施已積極展開，第一階段二六九公頃最快今年底納入，第二階段四百公頃也將在明年底正式運作，長期困擾農民的缺水問題可望徹底解決。

埔里鎮合成里大坪頂為國內重要夏季蔬果專區，面積廣達六六九公頃，包括百香果、蘿蔔、絲瓜、苦瓜等作物在全國佔有一席之地，鎮內重要農業灌溉水源來自於能高大圳，早期能高大圳施設時分為東、西幹線，大坪頂本屬西幹線灌區，農民未配合繳納工程受益費而作罷，當地海拔約六百公尺，長期以來農民自力鑿井或山下買水，由於水源不穩定，影響收成。

經地方積極爭取，南投農田水利會先在民國九十八年，針對大坪頂西安路以東約二六九公頃農地施設灌溉幹管，隔年完工供水，農民可接管購水，依用戶地勢高低、管線長短等條件，每度水費五、七、九元不等。

至於西安路以西包括北寮、太平國小、大雁頂、松柏崙約四百公頃仍有待解決，經立委馬文君、蔡培慧等人爭取，農委會、南投水利會也決定一併協助，昨天召開地方說明會，事關生計，吸引大批農民前來旁聽關心。

西安路以東年底完成 以西預計明年底

水利會長林庚辛表示，大坪頂分二階段納入灌區，西安路以東因幹管設施已完備，預計今年底先納入，西安路以西幹管工程分二期動工，第一期一千七百萬今年底完工，可供應北寮地區部分農戶用水，第二期四千二百萬預計九月發包，工程順利全部完工，預計明年底納入灌區。

水價須精算 水利會稱水資源分配無虞

針對農民關心水價如何計算，水利會強調必須再進一步精算，目前已經供水區的收費為每度五、七、九元，若農委會能持續補助部分電費，每度水費可望再調降一元，至於能高大圳九仙溪取水口及其他圳路災修工程，也需要上級持續補助。

林庚辛指出，能高大圳東幹線農民擔心大坪頂正式納入灌區，可能衝擊水資源分配，其實大坪頂地區以旱作為主，全部是管路灌溉，漏水損失量低，農戶田間都設有蓄水池，可利用夜間離峰時儲水，水利會也會加強監控配水，絕不會影響原有農民的用水權益。