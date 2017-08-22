〈中部〉北港媽祖大橋伸縮縫疑擴大 地方憂心

2017-08-22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕跨越北港溪的北港媽祖大橋橋梁伸縮縫出現十多公分的裂縫，橋面也出現下陷情況，地方憂心影響結構安全，北港鎮長張勝智昨天前往會勘，縣府工務處表示，已請廠商進一步檢測結構安全。

行經車子震動 鎮長盼儘速修復

每年年底到隔年四月為北港朝天宮媽祖廟香客期，例假日進香車潮造成台十九線北港大橋大塞車，為紓解北港大橋車潮，公路總局斥資十多億元元興建媽祖大橋，特殊帆船橋型景觀曾獲交通部「金路獎」第一名，完工通車約十年。

張勝智表示，上週五有鎮民行經時發現媽祖大橋南端的護欄遭人用鐵槌、鋸子破壞好幾根，北端靠近北港文仁路段護欄伸縮縫則出現十多公分裂縫，護欄的鐵管因位移脫落，水泥龜裂剝落，縫隙裡的保麗龍裸露怵目驚心，民眾擔心橋梁結構安全有問題向公所反映。

張勝智昨天前往會勘，伸縮縫縫隙大約有十二公分，從外觀看來曾有補強過痕跡，可能因位移擴大又裂開，且水泥龜裂剝落鋼筋裸露，護欄的欄桿也脫落，橋面也有下陷情況，車子行經該處都會「震一下」，張勝智指出，媽祖大橋車流量大，天鴿颱風來勢洶洶，避免發生憾事，盼縣府能儘速補強、修復。

縣府表示將通知廠商再檢測

工務處長彭子程指出，橋梁伸縮縫的縫隙是預留因應橋梁不同位移所需，縫隙若過大恐影響結構安全，縣府都有安排定期橋梁檢測，媽祖大橋先前檢測並無安全疑慮，已通知廠商儘快再去檢測，結構安全是否有疑慮，至於橋面及護欄因不同位移產生高低落差，若有危及行車安全縣府會儘速改善。