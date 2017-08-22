〈中部〉翻轉海線 市府推雙港副都心

2017-08-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍啟動雙港副都心願景，市政會議廿一日移師梧棲舉行，說明台中港及台中國際機場副都心優勢、定位、發展策略與行動等，強調生活、產業、觀光並進，達到「貨從雙港出，客從雙港入」目標，海線發展成新興產業區域可期。

都發局長王俊傑指出，台中港特定區計畫總面積將近二萬公頃，四十多年來欠缺總體規劃，目前人口約廿六萬人，住宅及商業區開闢率均不到四成，整體發展率不及五成，土地使用率低，與市區交通、產業無法鏈結。

林佳龍說，雙港副都心有重要戰略角色，「一個市鎮生活圈、二大海空產業帶、三個觀光遊憩區」做為發展策略與行動，其間最重要的就是交通串聯，讓生活、產業與觀光可以更加便利，市府以都市計畫、跨區重劃引導、推動。

與港務公司合作開發土地

市府表示，台中港區與產業關聯性較高的專用區使用率僅三成多，土地閒置狀況明顯，市府將尋求與港務公司合作，共同檢討出最適合的土地開發方案；台中國際機場將須視運量成長及周邊都會區產業發展需要取得軍方用地。

建設軌道運輸連結市區

交通局則推動山手線、捷運藍線延伸、雙港輕軌捷運等交通串聯，大甲、清水及沙鹿火車站也推動大眾運輸導向開發，達到「貨從雙港出，客從雙港入」目標；同時成功爭取設立電力博物館，協調合作開發公有土地。

此外，市議員尤碧鈴建議，梧棲草湳地區因台銀與地主無共識卅年無法開發，希望市府協助解決；林佳龍說，台銀允諾專人建立溝通協調窗口，他也請託彰化縣長魏明谷與市府共同開發，把餅做大，市府將加強與地主溝通。