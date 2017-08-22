〈中部〉三井Outlet Park動土 向花博遊客招手

2017-08-22

預計明年底完工

〔記者張軒哲／台中報導〕日本三井不動產集團投資廿五億元，首開台灣四大國際商港之先，在台中港打造中台灣最大規模的Outlet Park，廿一日舉行第一期工程動土典禮，明年底完工，正式營運後，將引進約一百六十家國際知名品牌、日系品牌進駐，打造為全台第一座結合旅遊、休閒的海港購物中心，預計明年底開幕。

帶動海線觀光旅遊

市長林佳龍表示，台中市府也提出「台中港2.0」計畫，讓台中港未來不只是工業港，而是結合商務、觀光、生態的旅遊勝地，堪稱大船入港，是帶動海線未來經濟發展的里程碑。

林佳龍指出，海線高美濕地、梧棲漁港、媽祖文化園區等景點，未來非常多觀光旅遊會以海線為基地，尤其三井明年與花博大約同時開幕，觀光客將多一個購物休閒好去處。

三井不動產集團常務執行役員船岡昭彥指出，三井Outlet Park預計明年底完工營運，正式營運後，將有多家日系美食店家，盼能增加當地就業機會，帶動周邊房產發展。台中躍升為台灣人口第二大城，三井也希望可以為台中整體魅力貢獻心力，向日本人行銷台中，帶動台中觀光發展。

立法院副院長蔡其昌表示，三井Outlet Park投資開發，是台中港開港四十年來首度外資開發案，是翻轉海線的第一步，未來前瞻計畫的台中環線、捷運藍線、海岸觀光藍帶都會接續登場。台中已爭取到中央補助軌道建設，軌道會像拉鍊一樣，讓海線與市區無縫接軌，讓第二大城更具實質意義。