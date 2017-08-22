〈中部〉愛鹿港 高中生發動撿菸蒂

2017-08-22

鹿高學生走進第一市場

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港高中古蹟解說團在解說古蹟時，發現鹿港有些小髒亂，決定從「撿菸蒂」做起，他們利用暑假期間，在每星期結束解說後就到鹿港第一市場撿菸蒂，七個星期下來總共撿了二‧五公斤的菸蒂，換算大約有二千支香菸。

這項活動由古蹟解說團的團長李易倫，跟成員王陳翔、邱冠霖、龔俊榮等人發起，獲得王心宜、莊雲喬、潘宗祐、羅月襄、蔡玉玲等人大力支持，投入「撿菸蒂」運動的約有十來位同學，連中國遊客看到學生撿菸蒂還拿起手機拍照，大聲叫好，還有茶飲店業者看到學生當志工，主動拿冷飲來請學生們「喝個涼」，更有抽菸阿公都說：「我要戒菸了！」

七次撿了約二千個菸蒂

古蹟解說團的指導老師楊順宇表示，鹿港第一市場不只是在地人的菜市場，附近更是遊客必訪的美食天堂與伴手禮商店，有些菸蒂因為卡在景觀道路的磚縫之間，只能用手撿才能除去菸蒂，希望透過愛家鄉的小行動，讓觀光鹿港變得更乾淨！

古蹟解說團的成員王心宜表示，剛開始用筷子夾，後來發現因為第一市場人多車多，必須「快、狠、準」，所以，雙手萬能，一發現菸蒂，就要立刻左看右看沒有來車，馬上就低頭彎腰用手撿起來，放入事先準備的空寶特瓶內，然後再迅速離開，讓行人或機車通過，常常撿到雙手都變黑了！

至於為何會選擇「撿菸蒂」而不是撿垃圾？參與學生指出，因為其它垃圾有可能是被風吹來的，但是菸蒂確定是「人為」 產生的，也就是抽菸者隨地丟棄，甚至還搖下車窗把沒有熄火的菸蒂就丟出窗外，既髒亂又危險，希望透過「撿菸蒂」運動，讓遊客與居民都能共同愛護環境。