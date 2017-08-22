〈中部〉民雄大士爺祭 廟方先辦捐血

2017-08-22

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕今天農曆七月一日「鬼門開」，民雄鄉大士爺廟清晨六點將大士爺軟身神尊請上正殿神桌鎮殿，並於農曆七月廿一日至廿三日（國曆九月十一日至十三日）舉行「大士爺文化祭」，廟方提前舉辦捐血、踩街與騎鐵馬繞行民雄郊區活動，為慶典暖身。

大士爺廟常務董事劉金山說，相傳觀音大士化身的大士爺，農曆七月普度孤魂野鬼，神像臉部原為青藍色，吐出火舌則為紅色，三年來，廟方在每年此時把收藏正殿神龕左側的軟身像請出，供信眾瞻仰神尊威容，經信眾供奉香火，已被薰到呈深黑色。

協辦九月三日「愛的禮讚」捐血活動的民雄鄉民代表林淑完說，今年捐血袋數目標拚至一千二百袋，突破去年紀錄；廟方與縣府合辦八日下午三點「恭迎大士爺創意踩街」、九日清晨六點首日的「采風民雄鐵馬行」，增添宗教盛會熱鬧氣氛。

大士爺祭首日供奉紙糊大士爺神尊，第二天放水燈與祈安晚會，最後一天將神尊火化升天，預料有數萬人湧入周邊夜市消費；攤商李照國說，民族路上近民雄鄉立圖書館的民間出租攤位，今年每單位（約三坪）每日租金行情，由去年四千五元漲至五千五百元，中樂路傳統市場前熱門區段甚至有三天兩萬元高價；嘉義縣警局民雄分局規劃出動近三百名警察與民防人力，在路口站崗疏導交通。

另外，新港奉天宮昨由董事長何達煌「封鐘鼓」，避免鐘鼓聲被誤擊，驚擾「好兄弟」，農曆八月一日（國曆九月廿日）清晨五點開封。