〈中部〉城隍廟開鬼門 嘉市輪普式微

2017-08-22

昔日家戶辦桌 各里自辦普度

〔記者王善嬿／嘉市報導〕今天農曆七月初一進入民間俗稱的「鬼月」，嘉義市各「角頭」（信仰地區）與廟宇輪流普度宴客的「輪普」習俗，由嘉邑城隍廟「開鬼門」舉行普度法會展開，不過隨物質生活提升、環保意識抬頭等，輪普日漸式微，有耆老感嘆以往家家戶戶門前宴客辦桌盛況不再，有廟宇原本沒辦普度法會，因應信徒需求開辦，統一準備贊普品，並請法師超渡、款待「好兄弟」。

嘉邑城隍廟昨在廟門前豎立燈篙，廟埕擺滿普度用品，待今天午夜零點鬼門開，指引孤魂野鬼到廟裡接受施食超渡。

市府民政處宗教禮俗科長黃俊傑說，「嘉義市志」記載，嘉市中元普度並非只在農曆七月十五日，且因習俗是城隍爺放鬼、地藏王收鬼，所以普度「起於城隍，終於地藏庵」，為期一個月，各里依廟宇或角頭，各自舉行普度儀式，餓鬼有許多地方享施食，信眾互相邀約親友聚餐，是嘉市獨特文化。

家庭難以準備 現改參加法會

城隍廟董事長葉源助表示，農業社會的經濟跟物質水準不好，信眾藉由慶祝神明生日或農曆七月普度，辦桌宴客與親友餐敘、聯絡感情，如今民眾生活素質提高，傳統習俗式微，不過市民敬天、敬鬼神，參加普度法會人數逐年遞增，今年比去年多兩成。

已有三百多年歷史的下路頭武當山玄天上帝廟，今年九月五日（農曆七月十五）首度舉辦普度法會，光路里長兼廟的秘書委員林昇賢表示，現代家庭準備祭祖、普度牲果的工作繁複，加上民眾反酒駕、防制空污觀念提高等因素，信眾改參加當地廟宇的普度法會祈求平安，方便省事，由廟方統一準備紙錢，也能減少焚燒紙錢造成的空氣污染。

東門忠義十九公廟、嘉邑城隍廟還有為寵物舉行普度法會，城隍廟九月三日（農曆七月十三日）另舉行超度嬰靈的拔薦佛道大法會。

基督教對此有不同看法，本身為基督徒的王田里長吳俊達認為，營造平安、快樂的社區氛圍，天天都是好日子。