〈南部〉國姓爺保佑破大案 玉井警護駕進香

2017-08-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕不少警察機關供奉關公等神明，祈求保佑轄區平安及辦案順利，南市玉井警分局偵查隊則罕見的供奉國姓爺鄭成功，而且在神明指示下，昨首度由分局副局長林清榮、偵查隊長柯景祥在當地廟宇信徒陪同下，「護駕」神尊到鹿耳門鎮門宮進香參拜，神蹟令人嘖嘖稱奇！

落難神尊鎮守分局 車禍變少

柯景祥表示，以前民間「瘋」大家樂、六合彩退燒後，有不少民眾撿獲的神尊交給分局處理，大約廿年前，分局公告無人認領後，擲筊請示神明想去哪家廟宇安奉，每尊神明一一都回歸原位，唯獨向國姓爺擲筊很多次都沒結果，有人一時興起開口問：「是否想留在偵查隊？」沒想到一擲筊就得到應允，而且玉井分局位在「大路沖」，自從國姓爺鎮守後，車禍事故似乎比較少，若逢重大刑案無法突破，向國姓爺祈拜後總能順利找到線索破案。

重新修補 破大宗毒品案

柯景祥表示，為了迎接農曆八月十八日國姓爺聖誕，整理神尊時發現臉部有些微裂損，大約七月三、四日向國姓爺擲筊請示旨意重新粉面修補，隔天七月五日就一舉破獲大宗毒品案，起出超過一千公克的安非他命和兩百多公克海洛因，市價估計超過五百萬元，對於偏遠地區警分局而言，算是很不容易的績效。

其實國姓爺重上粉面後的過爐進香行程，原本未安排鹿耳門鎮門宮，員警擲筊詢問國姓爺想要上哪些廟宇進香，詢問台南幾家供奉國姓爺的廟宇，都得不到上筊，上網查還有鹿耳門鎮門宮，竟然是一擲筊就獲得應允。

在當地玉田里長郭茂林協助下，包括玉井北極殿、南化天后宫兩大公廟共襄盛舉，昨日出動兩頂神轎接玉井分局國姓爺、北極殿玄天上帝與太子爺、南化天后宮媽祖，在上百位信眾相偕下到鹿耳門鎮門宮及鹿耳門天后宮進香，場面盛大。