〈南部〉東山龍眼搭咖啡 遊客喊絕配

2017-08-21

齒頰留香 久久不散

〔記者王涵平／東山報導〕東山龍眼本週起進入採收季，龍眼採果樂活動展開，不少遊客邊吃現採龍眼，邊喝東山咖啡，齒頰留香，直呼絕配，紛紛建議親友嘗試。

南市龍眼種植面積近四千公頃，產量高達三萬多公噸，為全國首要龍眼產區，今年受氣候影響，產量不高，現在生鮮龍眼產地價格每斤約四十幾元，與去年同期差不多，但如果降到四十元，鮮果可能直接送進焙灶烘焙龍眼乾，近年龍眼乾量少價揚，龍眼殼仔每斤約百元起跳，比起生鮮龍眼還得分級、裝箱，耗費人力，烘焙龍眼的經濟效益較高。

12果園開放採龍眼

為推廣東山龍眼產業文化，部分果園開放首批民眾體驗採果樂，即日起至九月底，可至「龍情秘意—愛玩臺南」臉書專頁注意果園動態。

今年南市休閒農業發展協會精選十二家龍眼果園，包括嶺南社區發展協會、密枝社區發展協會、龍湖山農莊、源國水果園、東香貓咖啡園區、茄苳頭土窯巷、村長庭園咖啡、吳叔叔果園、坤成果園、尖山漫~步莊園及仙湖休閒農場、六甲區大丘綜合果園等。

活動內容包括採果、烘焙窯體驗、咖啡烘焙體驗、品嚐龍眼大餐及田園料理，部分果園更提供工藝手作DIY體驗活動，仙湖休閒農場還有無邊際泳池，可品嚐東山龍眼、咖啡及野菜料理。

有遊客邊採龍眼邊吃，休息時品嚐東山咖啡，發現兩者很搭，沈姓民眾指出，東山咖啡不能加奶精與糖，才能喝出在地咖啡的果香與新鮮，而吃了鮮甜龍眼再喝黑咖啡，果香與咖啡香氣在口中久久不散，堪稱絕配。

陳姓農民指出，東山龍眼品種相當多，甜度不一，香氣也各有特色，生鮮龍眼與咖啡搭配，會有不同的感受，也是產季才有的喝法，建議大家可以來試試。