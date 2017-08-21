〈南部〉200年古轎「半退休」 新轎開光

2017-08-21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區廣應廟七頂輦轎相傳為同一棵千年樟木製成，故事傳奇，古轎使用近二百年後「半退休」，新轎昨天舉行開光儀式，各界前來祈福。廣應廟主委黃兆呈表示，古轎是鎮廟之寶，未來只會在王公（謝安）聖誕或作醮時亮相。

古輦轎相傳為同一棵千年樟木製成

黃兆呈說，廣應廟香火鼎盛宗教活動頻仍，古輦轎已經使用快二百年，信徒盼能永久保存，因而共同集資二百餘萬元打造七頂新轎，以後外出隨香等活動將由新轎代勞，古轎只在王公聖誕或作醮時使用。

廣應廟為知名公廟，幾乎所有總統候選人必定造訪，已故藝人豬哥亮也是信徒。廟史遠溯自清乾隆五十二年間（一七八七年），主祀謝府王公祖（晉朝名將謝安）等七名神尊，古廟有許多神蹟傳奇，其中七頂古輦轎出自同一棵樹木打造，全國唯一。

廟史記載，清道光二年（一八二二年）信眾倡議首次祈安清醮，急需七頂輦轎，卻找不到適合材料，適逢農曆十一月廿六日謝府王公聖誕，漁民夜間看到海面光芒四射以為是「大烏金（烏魚群）」而出帆，漁民近看不是魚群而是一塊大木材，仍將它拖回上岸。

王公祖當夜託夢漁民告知木材為製作輦轎材料，經丈量有直徑四尺、長卅三尺，廟方委託唐山名家雕成七頂輦轎後，木料不剩不減，每年王公聖誕前後十天烏魚成群南游「拜壽」，漁民因慷慨捐獻木材而日進斗金。