〈南部〉4歲男童人生第一次筆錄 4娃陪壯膽

2017-08-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市劉姓四歲男童拾獲五十元，母親提議交給警方，他卻擔心被當小偷抓去關，害怕不敢上警局，劉母找了四童陪同壯膽，他才鼓起勇氣，親自將五十元交給警局，完成人生第一次筆錄，警方稱讚他拾金不昧，上了最寶貴的一課。

拾獲50元 媽媽提議交給警察

警方調查，楠梓區一名婦人十八日晚間帶著四歲兒子到住家附近用餐，劉姓男童於返家途中拾獲五十元，回家後趕緊跟母親說，許婦為了建立兒子正確的金錢教育觀念，向兒子提議把錢交給警察叔叔。

不料劉童聽到要去警察局，感到非常害怕，擔心警察以為自己是小偷，會被警察抓去關，在母親耐心的溝通下，請劉童哥哥一起前往，還找來他的三名玩伴作陪，他才鼓起勇氣上警局。

怕被當小偷抓去關 不敢上警局

一行人一大五小前天到加昌所，二十五歲的警員李泓德見到一群可愛幼童上門，親切又熱情招呼，融化劉童的心，把他當成大哥哥，不再感到害怕，告訴李員撿到五十元，並在母親的陪伴下，親自將五十元交給李員，完成人生第一次筆錄。

李員稱讚劉童拾金不昧的行為很棒，不是自己的東西就不該占為己有，失主找不到東西會很傷心，應該交給警方處理，他會幫忙找到五十元的失主，劉童很開心受到肯定，離去前還大聲說：「謝謝警察叔叔。」

劉母昨於「我是楠梓人」臉書PO文，感謝警方不因小事就不處理，面對孩子的緊張與害怕，能夠很有耐心的說明，讓孩子不但對警察改觀，更建立拾金不昧的價值觀，吸引網友按讚分享。