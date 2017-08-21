〈南部〉八仙洞末代洞廟 潮音洞9月中拆除

2017-08-21

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣國定遺址八仙洞部分洞穴被佔用多年，縣府十年來透過訴訟與協商，逐一排除，目前僅剩潮音洞這間「洞廟」，台東地方法院及文化處人員近日至現場會勘，初步決定九月中拆除。

八仙洞位在長濱鄉三間村，是台灣最早的的舊石器時代遺址、也挖掘出三萬多年前文化，約有卅多個海蝕洞穴，部分大型洞穴早年由靈修人士建神壇或寺廟、也因此被命名，部分小洞穴則成為納骨塔，因為環境遭人佔用，遭民眾質疑，縣府也被監察院糾正，縣府十年來以民事訴訟、協商方式多管齊下，逐步清出靈嚴洞、觀音洞等，目前僅剩第二洞的潮音洞未遷走。

縣府委託律師提出「佔用歸還」民事訴訟，去年獲勝訴，台東地方法院則公告今年六月底前廟方需搬離，不過廟方仍無動作，因此台東地方法院及文化處人員十五日到場履勘，也訂出九月十一、十二或十四日三天擇一天拆除 將由地院與洞主協調。

潮音洞內目前仍供奉三尊神像，洞主賴先德已九十多歲，他表示，年紀已大、願意配合政府搬遷，但他憂心收回後乏人管理、成為髒亂死角，而周邊商家擔心遊客量因此減少，影響生計，希望政府提出配套措施，讓八仙洞仍能吸引觀光客造訪。

縣府文化處指出，縣府只是代管八仙洞，未來將與中央協調後續規劃、發展方向。