〈台北都會〉售票率達55％ 「天天抽」催票

2017-08-21

〔記者郭安家／台北報導〕世大運賽事已進入第三天，根據世大運執委會統計，截至昨中午，八十二萬張競賽門票，已售出四十五萬張、售票率達五十五％；目前賣出最多張票前三名依序為水球賽、柔道賽皆達一萬七千張、及桌球賽的一萬五千張。

不過，各場館觀眾席數量不一，各場館可出售票數從近一千張（撞球）至廿萬張（籃球）不等，若以場館售票比率來看，賣最好前三名依序為舉重的八十八％售票率（賣出三千九百張）、跳水的八十六％售票率（賣出七千張）、及滑輪溜冰的八十六％售票率（賣出三千四百張）。

雖然足球賽已賣出四萬五千張，但可售票數達十一萬張、售票率最低僅卅九％；售票率次低則是田徑賽的四十四％、但也賣出三萬九千張。第三低售票率則是高爾夫球賽的四十五％、目前賣出九千張。世大運執委會表示，鼓勵民眾進場，賽會期間舉辦「天天抽」，前三大獎有iPhone、iPad、Rimowa行李箱，抽獎活動將持續至八月卅日，民眾要記得於手中票券競賽日期當日於場館現場抽獎立牌掃描QRCode，並於票券比賽當日廿四時前上網登錄票券編號及個人資料，就有機會中大獎，近八百項價值超過二七○萬元好禮。

此外，九月八日有總抽獎，將抽出包括價值百萬的Toyota SIENTA汽車一部、五十五吋液晶電視、gogoro2 plus機車、多組台北飛往東京、首爾、曼谷兩人同行來回機票、3C家電與百貨公司禮券等千餘項豐富獎品。