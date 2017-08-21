〈台北都會〉世大運閉幕若再出包 民進黨團嗆柯「預算看著辦」

2017-08-21

〔記者鍾泓良、張凱翔、郭安家／台北報導〕世大運開幕式出包，台北市議會民進黨團昨譴責北市府處理態度十分消極、離譜，黨團總召許淑華說，根據北市府向內政部發函，內文提及「地方全權負責、中央全力支援」，北市警方卻還發生如此疏漏，造成世大運遺憾，認為市長柯文哲應道歉並向國人保證這種事情不再發生；她提到若閉幕式再出狀況，那麼下個會期是預算會期，「市長室你看著辦！」

市府︰重新檢討維安措施

市府發言人劉奕霆表示，目前市府不打算懲處警察局任何人員，經過開幕式事件後，警察局也重新檢討維安措施，不會再讓類似情況發生。

警察局表示，經過這次陳抗事件，警察局正加強維安工作、加派警力強化選手上下車點及動線維安、擴大防衛縱深，對暴力滋擾份子絕不寬貸。另外，開幕期間各團體抗爭過程，調閱蒐證帶積極清查中，定將違法情事，儘速移送偵辦。

不過，許淑華說，反年改團體領導人李來希還大剌剌說開閉幕式有什麼了不起，北市府若未處理好、鬧第二次國際笑話，黨團一定會要求究責、「一定要有人下台」；未來議員也會針對整個北市府預算「有所作為」，依程序進行嚴格監督，該刪除預算就刪。

另外，根據市府八月十四日函文，提到「地方全權負責、中央全力支援」之原則，賽事發生一級事件，「主營運中心」將依狀況適時向「中央安全指揮中心」尋求協助，順利賽事進行；而中央安全指揮中心適時給予「諮詢指導」。

許淑華說，北市警方應有足夠經驗因應抗議，無須中央協助就可因應，卻還發生這樣疏漏，若沒有雷厲風行地追究責任、放縱嫌疑人，便無法對國人有所交代。

國民黨團︰警察局沒有做錯

國民黨黨團書記長陳永德表示，「我挺柯文哲」，警察局沒有做錯、有錯的地方改進就好；尤其是現在反年改陳抗現場狀況都是網路謠言居多，真相都還沒釐清，要找人出來負責也太早。