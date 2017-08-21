〈台北都會〉《台北市府研考會民調》幼童家長 逾4成怨學費高

2017-08-21

〔記者周彥妤／台北報導〕為提供教育均等，讓窮人有機會翻身，市長柯文哲力推「酷課雲」學習平台，但根據北市府研考會七月六日完成教育滿意度調查，發現高達近九成的民眾未聽聞過。至於中小學的教育施政表現，滿意受訪者也只有卅％；家中有子女就讀幼兒園者，有四成二的家長認為教育費用高。

柯力推酷課雲 近九成不知

研考會滿意度調查，指中小學教育施政表現，滿意受訪者只有卅％；家中有子女就讀幼兒園者，有四十二％的家長認為學費負擔重。值得注意的是，柯文哲力促的「酷課雲」線上教學，有八十七％的民眾不知道，但贊成使用平板電腦上課占五十九％。

教育局綜合企劃科長諶亦聰則表示，對於中小學教育施政表現滿意度僅卅％，她分析，受訪者中，只有四分之一有在北市就學子女，不滿意者實際上僅有一成六，且理由也多著墨在全國皆有的升學壓力問題；但教育局仍會虛心接受指教，自這份調查從中瞭解各方對教育的期盼，未來也將重點放在家長側重的實驗教育及雙語教育。

針對幼兒園學費負擔一事，教育局主秘謝麗華指出，公幼、非營利及私幼學費，大致分別落在每月五千、八千及一萬五千左右；基於費用考量，目前家長多數傾向子女就讀公幼，但僧多粥少，因而必須改讀費用較高的私幼。

教局︰研擬補助讀私幼者

謝麗華表示，為了讓公幼、非營利幼兒園及私幼三種形態的幼兒園均衡發展，達到民國一一一年的四比三比三，市府將會補助讀私幼者，目前正處研擬階段；至於費用為何，預計八月底會提出具體說明，原則上是讓讀私幼者貼近非營利學費，讀非營利者付公幼的學費，以減輕經濟負擔。

至於「酷課雲」平台，教育局專門委員陳素慧表示，民調若抽到沒有子女就學的民眾，可能就不清楚該平台，且酷課雲主攻在學學生，初衷是要讓學生可以自主、補救學習，一般民眾自然會較不清楚；另外，網路資源豐富，只要在合理範圍內，將平板電腦視為數位學習的行動載具，民眾因而多普遍贊同。陳素慧強調，為推廣酷課雲，去年十二月、今年六月，教育局分別在世貿中心及華山文創園區設置攤位，目的就是要走進前線與一般大眾接觸。

研考會於六月廿八日至卅日調查教育滿意度，七月六日完成民調，有效樣本數一一七六人，調查對象為戶籍設於北市、滿十八歲以上者，此調查在九十五％的信心水準下，全體樣本的最大抽樣誤差約正負二．八六個百分點以內。