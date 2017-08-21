〈台北都會〉樓上吵 鄰忍多年獲賠10萬

2017-08-21

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子指控樓上的鄰居林女，長期故意製造噪音，例如敲打地板、奔跑、跳躍、跺腳、大力走路、拉椅子等，害她失眠焦慮，連警方勸導開單也無效，因此提告求償；雖然林女否認，但新北地院板橋簡易庭調查，從一○三年到去年，警方已勸導十次，林女仍發出噪音，嚴重影響陳女居住安寧，判賠十萬元，全案可上訴。

陳女提告指出，林女的小孩不斷跑跳或拿木頭椅子敲打地板、大人也故意拿椅子敲打或拖動椅子製造噪音，深夜十一點，主臥房還有重物砸落聲，兩年半來已請警方勸導，但仍然沒有改善，反而警察走了之後，對方還加倍以噪音報復。

陳女說：「對方已被依違反社會秩序維護法裁罰，但至今仍未改善，希望法官還給我們公道！」

樓上住戶駁 沒故意

林女反駁說，她家只有一對年幼的雙胞胎姊妹，身材矮小、瘦弱，不可能故意跑跳、踱步，家中有鋪設橡膠地板或床墊，縱使大人搬動椅子或拿起椅子大力敲打，不致發出噪音，沒有故意製造噪音等情事。

法官指擾鄰逾容忍範圍

不過，法官向警察局調閱資料確認，從一○三年十月至去年十二月止，警方總計上門勸導改善十次，陳女因噪音而失眠，有醫療收據影本為證，認定林家以奔跑、跳躍、跺腳、大力走路、拉椅子、敲打等方式製造噪音，持續期間甚長，超越一般人能容忍範圍，已達妨礙居住安寧程度，判賠十萬元。