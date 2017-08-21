〈台北都會〉上半年有86小媽媽 最小僅13歲

2017-08-21

〔記者何玉華／新北報導〕暑假期間，青少年男女互動機會增多，有些人偷嚐禁果又未做好避孕，因此衍生九月開學後的「墮胎潮」；據新北市政府統計，去年共有一○二名未滿廿歲的小媽媽，今年截至上半年已有八十六名，其中部分已施行人工引產（墮胎），另有為數不少的小媽媽生下孩子後，由女方撫養，這對女生的身體健康及未來生涯規劃，都造成極大影響。

去年總通報102人

從去年起，新北市政府高風險通報網絡納入廿歲以下的「小媽媽」通報，民政局從新生兒資料登記中得知後，造冊通報社會局安排社工家訪；去年總計通報一○二人，今年上半年已通報八十六名，其中未滿十五歲者達廿％，年紀最小的只有十三歲，也就是所謂的「小孩生小孩」。

社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，小媽媽發生性行為的對象多為男朋友或網友，不乏性知識不足，因少女生理期未定，或以為自己還小，不會懷孕，等到驚覺懷孕時，小爸爸經常嚇到失聯，剩下可憐的小媽媽獨自面對家長、社會壓力。

小爸爸常嚇到失聯

她表示，今年上半年的八十六例中，有八成家庭願意支援，兩成需要社會局協助，其中四．三％墮胎、十三％出養小孩、女方單方撫養佔卅七．七％、男女共同撫養（不代表結婚）約四十五％；有一名高中女生懷孕後，男朋友嚇跑了，所幸女生家人願意支持，女學生堅持生下孩子後復學，每天上學前將孩子送到托嬰機構，下課後接小孩回家照顧。