〈北部〉無毒種植 壯圍後埤土豆節端好料

2017-08-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉的「後埤土豆節」於昨日登場，除了各式土豆產品及料理，還推出土豆根茶供民眾享用；後埤社區發展協會總幹事張永德表示，希望透過土豆節，讓更多人知道壯圍土豆的好。

壯圍鄉沿海沙地眾多土地排水佳，非常適合種植花生，農民於二月開始種植土豆、六月收成，其中由後埤社區發展協會主辦的「後埤土豆節」今年已邁入第四年，希望將鄉內的優質土豆推銷出去。

土豆節除推出鹽炒花生、花生糖等各式土豆產品，還結合壯圍鄉數位機會中心的平板愛料理課程，邀請講師教民眾煮「花生風味餐」，包含花生豬腳等餐點香噴噴上桌。

但其中最引人注目的就是土豆根茶伴手禮；張永德表示，因為大多數的農地都被農藥、化學肥料影響，花生根幾乎沒人敢拿來泡茶，不過，後埤社區的土豆主打友善耕作、無毒種植，花生根絕對可以安心使用。

張永德指出，花生根茶的口感甘甜，具有抗氧化；而陽明大學中醫科主任侯德俊表示，攝護腺腫大常造成病患有排尿困難，大多會利用幫助利尿的草藥，臨床上最普遍使用的是車前子，花生根茶應該也有利尿效果，雖然臨床上沒有使用。

另外，宜蘭大學的學生也協助社區為產品行銷包裝；宜蘭大學食品科學系大四學生莊雅婷表示，她與同學已陸續採訪地方耆老，了解壯圍土豆的特色，預計九月初為完成土豆產品的包裝設計，如製作故事履歷等。