〈北部〉新竹市青青草原生態池 將種落羽松

2017-08-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府打造青青草原成為北台灣最亮眼的生態園地，在第一期工程完成北台灣最長五十四公尺磨石子溜滑梯、第二期工程完成觀景草坡和活水生態池後，接下來第三期工程將打造第二生態池，且會在生態池旁種植落羽松，且規劃為求婚聖地「愛之環」草地、並有歡樂鞦韆組和野趣遊具，要讓青青草原好看好玩。

新竹市府城銷處表示，青青草原一期工程設置的磨石子溜滑梯，已成為親子觀光盛地，二期工程七月完工後，也推出可臥、可躺的觀景草坡與高達十二種蛙類棲息的第一生態池，成為最佳生態教室，也成為假日民眾前往避暑休閒處。

城銷處將投入兩千萬元在佔地六十四公頃的青青草原進行第三期工程，針對第二草原、第四草原地形特色進行設計規劃，並以自然生態為軸心再造第二生態池景觀，預計明年完工。

其中第二草原擬設置歡樂鞦韆組，考量年齡較小的孩童遊憩需求，會提供具備幼兒用包覆型座椅的鞦韆遊具，讓小朋友也能安全舒適的盪鞦韆。

草原區將配合地形打造以「浪漫求婚聖地」為概念的「愛之環」草皮，仿若戒指設計的環形草皮，中央種有一棵大樹，可乘涼觀景，將具備休憩、婚紗攝影、打卡拍照的多功能指標地景。

第四草原規劃「野趣綠丘」，於草原內部設計具趣味性、活動性、低養護的綠色地景遊憩設施，讓孩子能盡情在綠地草坪間穿梭嬉戲，一旁設有自然砌石座椅供爸爸媽媽就近陪伴孩子們。

第二生態池將新設排水道，收集雨水導入生態池，並改善現有排水道，確保集水成效，提供魚類棲息，也為厭氧微生物提供生活條件，以利營養物質的分解，利用高差營造落瀑淨化水質。

此外，也會在水岸邊坡種植超過四千株的水生植栽形成護岸，岸邊也會錯落種植落羽松，希望營造與生態池景共構的景色。