〈北部〉鄉親捐建3500萬元 公館鄉圖啟用

2017-08-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉立圖書館因鑑定是海沙屋，被迫封館，經已逝中醫張步桃家屬吳蘭英捐贈三千五百萬元，以及台灣中油公司等單位捐款一千多萬元改建，昨天落成啟用，地方人士熱鬧慶祝，圖書館旁也設立「張步桃文物館」，內展示張步桃所蒐藏文物。苗栗縣長徐耀昌指出，好的圖書館設備，將充實下一代，歡迎鄉親善加利用。

中醫張步桃家屬行善捐助

張步桃為新竹縣新埔人，擔任公職二十五年，苦讀通過中醫師特考，曾在台北、台中等地行醫，他曾在苗栗縣南湖村住了三十多年，一生推廣中醫藥教育，貢獻卓著。

「丈夫生前在日記中曾發願，若事業有成將回饋母校及從事社會慈善救濟。」張吳蘭英說，丈夫從小家境困苦，無錢買書，當時也沒有圖書館，全靠老師提供書籍自學苦讀。

張吳蘭英先後捐給張步桃母校大湖鄉南湖國小一百二十萬元獎助學金，設立圖書室二百六十萬元，國立大湖農工三百萬元獎助學金及五百萬元蠶桑大樓內部修繕費用，她是公館鄉人，在徐耀昌牽線下，這次捐款三千五百萬元協助興建公館鄉立圖書館。

公館鄉長感謝各界義舉

公館鄉長曾美露指出，舊公館鄉立圖書館民國九十九年被鑑定為海砂屋，加上建築空間老舊不敷使用，兩年前動工興建，總經費五千六百八十六萬元，除苗縣府補助一千萬元，其餘均來自社會各界熱心公益人士及團體熱心捐助，包括張吳蘭英捐三千五百萬元、台灣中油公司探採事業部補助六百萬元、冠軍建材公司林榮德董事長捐二百六十五萬元、公館五穀宮等七宮廟捐贈計二百九十五萬元、富麗康公司二十萬元等。

公館鄉新建「恆久安康公館鄉立圖書館」暨「國醫張步桃文物館」，昨天由徐耀昌、張吳蘭英、曾美露等人共同剪綵啟用。

新建圖書館總面積五百十七八坪，規畫興建地下一層、地上三層，且規劃樂齡區、上網區、嬰幼兒區及新書區等多元空間，館外鄰近公館國小，周邊涼亭綠意，館內有豐富的醫事與傳統文物，供民眾參觀，提供鄉親溫馨舒適的公共學習環境。